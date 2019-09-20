Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hareketli anlar
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta hareketli anlar

42 dakika önce

ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir fabrikaya 4 kişinin baskın yaptığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Polis, fabrika önünde yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Fabrikada bir kişinin yaralandığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta hareketli anlar

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi
Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişti Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hareketli anlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]