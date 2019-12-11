Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Son Dakika

Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu

6 saat önce

Esenyurt'ta çıkan kavgada elinde silah olan şüpheliyi polis bacağından vurdu.

Esenyurt'ta çıkan kavgada elinde silah olan şüpheliyi polis bacağından vurdu.

-Şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.

-Yaralı şüpheliyi otomobile taşımak isteyen kişiye biber gazı sıkılarak engel olundu.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Veysel TİMDU/

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, dört kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden biri elindeki silahla doldur boşalt yaptığı sırada, polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:08 Kaynak: DHA
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