Esenyurt'ta hareketli dakikalar
36 dakika önce
- ESENYURT'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
- ESENYURT'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda iki bekçi yaralandı.
Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, bir gruptan şüphelenerek GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istedi. Gruptakiler bekçilere yanlarındaki sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Ardından saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan iki bekçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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