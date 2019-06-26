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ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

31 dakika önce

Bekçilere saldıran gruba müdahale eden polis, havaya ateş açtı.

Bekçilere saldıran gruba müdahale eden polis, havaya ateş açtı.
Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda iki bekçi yaralandı.
Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, bir gruptan şüphelenerek GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istedi. Gruptakiler bekçilere yanlarındaki sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Ardından saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan iki bekçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Polis, Esenyurt, Güncel
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