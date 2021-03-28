Esenyurt'ta hareketli dakikalar - Son Dakika

Esenyurt'ta polis, Sancaktepe'den kaçan hırsızlık şüphelilerini kiralık aracın takip sistemi sayesinde Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı. Yaşanan heyecanlı anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta başında Esenyurt'ta meydana geldi. Sancaktepe'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler kiralık araçla Esenyurt' ta saklandı. Şüpheliler polisin takibi sonucu Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir Dörtyol ağzında önlerine araba çekilerek ve havaya bir el ateş edilerek durduruldu. Yaşanan heyecan dolu anlar da hem vatandaşların cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı gören bir vatandaş, " Saat 3 buçuk 4 sıralarında silah sesi geldi. Balkona çıktığımda bir tane polis aracı vardı. Polisler apar topar topladı hepsini. Yaralı falan görmedik. Silah sesi duyduk. Hepsi 15 - 20 dakika içerisinde olup bitti" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde polisin aracın önünü kesmesi ve sonrasında ise araçlardan inerek şüphelileri etkisiz hale getirmeleri yer alıyor. - İSTANBUL