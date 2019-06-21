Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (2)
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Esenyurt'ta hareketli dakikalar (2)

38 dakika önce

ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış Afgan uyruklu 6 kişiyi kurtardı.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar (2), System.String[]
ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış Afgan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polis, olayın rehin alma olayı olduğunu tespit ederken, apartmanın arka kapısından kaçarak izlerini kaybettiren şüphelilerin peşine düştü.
Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Afgan uyruklu oldukları belirlenen 6 kişi, kurtarılarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet yetkililerden alınan bilgiye göre, Afgan uyruklu 6 kişinin, 5-6 kişi tarafından rehin alındığı, polisin geldiğini anlayan şüphelilerin apartmanın arka kapısından kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Evde yapılan aramada, satır, bıçak ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, kaçarak izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:20 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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