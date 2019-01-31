Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Hareketli Dakikalar; Müdahale Eden Polise Saldırdılar

Esenyurt'ta Hareketli Dakikalar; Müdahale Eden Polise Saldırdılar

1 saat önce

Esenyurt'ta aile kavgası sokağa taştı.

Esenyurt'ta Hareketli Dakikalar; Müdahale Eden Polise Saldırdılar, System.String[]
Esenyurt'ta aile kavgası sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, biber gazı kullanınca taraflar polise saldırdı.

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 15'nci sokakta dün akşam aile içi kavga çıktı. Mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye ekip istedi ve biber gazıyla kavga edenleri dağıtmayı denedi.

Ancak biber gazının sıkılmasının ardından kavga edenler polise yönelerek saldırdı. Sokak ortasındaki arbede kameraya yansıdı. Olay yerine takviye polislerin gelmesiyle arbede sona erdi. Olaylar sonrası 1'i kadın 3 kişi olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

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