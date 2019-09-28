Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar taşınıyor
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Esenyurt'ta hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar taşınıyor

1 saat önce

Esenyurt'ta hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar taşınıyorİSTANBUL - 5.8'lik depremin ardından Esenyurt'ta kolonları çatlayan binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Esenyurt'ta hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar taşınıyor

İSTANBUL - 5.8'lik depremin ardından Esenyurt'ta kolonları çatlayan binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bugün binaya gelen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin kontrolünde eşyalarını binadan boşaltarak taşındı. Bina drone ile havadan da görüntülendi.

Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8'lik depremin ardından kent genelinde birden çok binada hasar meydana gelmişti. Yaşanan depremin ardından Avcılar ve Esenyurt'ta hasar gören binalar mühürlenmişti. Mühürlenen binalar arasında Esenyurt 66'ncı sokakta bulunan 4 katlı bina da yer aldı. Bina sakinleri kolonları çatlayan binadaki eşyalarını bugün taşımaya başladı.

Riskli görülen binadan ekiplerin karot örneği alınacağı öğrenilirken, binanın iç kısmında da çatlaklar olduğu söylenildi. Öte yandan bina, drone ile havadan da görüntülendi.

Esenyurt'ta hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar taşınıyor

Esenyurt, Zabıta, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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