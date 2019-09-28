Esenyurt'ta hasarlı binadan eşyalar alınıyor (havadan görüntülerle)
55 dakika önce
SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt'ta hasar gören binadan eşyalar alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt
'ta hasar gören binadan eşyalar alınıyor.
Depremin ardından Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada hasar meydana gelmiş ve bina belediye ekiplerince mühürlenmişti. Sabah
saatlerinde binaya gelen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Zabıta
ekiplerinin kontrolünde binadan eşyalarını almaya başladılar. Bina sakinleri taşınırken belediyeye ait ekipleri de riskli görülen yapıdan karot örneği aldı. Binanın akibeti yapılan testlerin ardından belli olacak.
26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak