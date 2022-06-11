Olay, dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi. Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü - Son Dakika

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