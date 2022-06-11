Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü - Son Dakika
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Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü

11.06.2022 17:30

Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü Baygın halde yerde yatan hastayı kabul etmeyip hastane önünde beklettiler Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı.

Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü

Baygın halde yerde yatan hastayı kabul etmeyip hastane önünde beklettiler

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi. Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti.

Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü
Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü
Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü
Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü - Son Dakika
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