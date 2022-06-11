Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü
Baygın halde yerde yatan hastayı kabul etmeyip hastane önünde beklettiler
İSTANBUL - Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi. Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti.
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