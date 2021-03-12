Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı - Son Dakika

Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

12.03.2021 16:54

Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı Yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören hasta vefat etti yakınları sağlıkçılara saldırdı Esenyurt'ta özel bir hastanede, bir aydır yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 64 yaşındaki şahsın vefat etmesi üzerine...

Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören hasta vefat etti yakınları sağlıkçılara saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta özel bir hastanede, bir aydır yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 64 yaşındaki şahsın vefat etmesi üzerine yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. Polis hastane ve çevresinde sağlıkçıları koruma amaçlı tedbir alırken hasta yakınlarının tehdit dolu sözleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt'ta özel bir hastanede 14.00 sıralarında meydana geldi. Hem Tıp Bayramı öncesi hem de Türkiye'de korona ilk vakasının görülmesinin 1'nci yılında iddialara göre 64 yaşındaki hasta yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastanın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınları ortalığı ayağa kaldırdı.

14 Mart Tıp Bayramı arifesinde yaşanan olayda sağlık çalışanlarını kendisini korumaya çalıştı. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda polis ekibi zırhlı araçlarda başta olmak üzere çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanede içerisinde ise maddi hasar meydana geldi. Hasta yakınlarının tekrar bir taşkınlık çıkarmaması için hastane önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

"O odadan çıkacaksın"

Hastane içerisinde yaşanan anlar ise cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, vefat eden hastanın yakının doktora "O odadan çıkacaksın" dediği duyuldu. Hastaneden alınan bilgilere göre ise, hastanın yaklaşık 30 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü bugün ise fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenilirken yaşanan olay üzücü olarak değerlendirdiler.

Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı
Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı
Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı
Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Esenyurt, Hastane, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta tıp bayramı öncesi hastanede sağlık çalışanlarına saldırı - Son Dakika


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