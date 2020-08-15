Esenyurt'ta havuz denetimi - Son Dakika

ESENYURT Asayiş Büro ekipleri, ilçede bulunan bir havuza koronavirüs denetimi yaptı. Ekipleri tesise girişlerde alınan önlemlerde, kafe bölümündeki kurallara, havuz başındaki sosyal mesafe önlemlerine kadar tek tek inceleme yaptı. Tesisin evraklarını da tek tek inceleyen polis ekipleri, eksikler konusunda tesise uyarılarda bulundu.

Havuzun sorumlu müdürü Serhan Öztürk, yapılan denetim konusunda, "Havuzumuzda kovit-19 tedbirleriyle ilgili tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Girişte personelimiz bütün misafirlerimizin ateşini tek tek ölçüyor, hijyen kuralları girişte ve havuz çevresinde en üst seviyede. Soyunma odaları, genel hijyeni gerektiren kabinler ve tuvaletler sürekli 12 saatte bir ilaçlanıyor. Gün içerisinde de arkadaşlar tarafından dezenfekte ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.