Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

06.07.2022 13:33

Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi Ailenin yakınları korkunç olayı anlattı Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetmişti.

Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Ailenin yakınları korkunç olayı anlattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Dün saat 17.45'te Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Yamak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmış. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalışmıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra Yamak ve Yasin Orak'a ateş etmişti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminde bulunan Ömer Orak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Ömer Orak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 cenaze ailelerine teslim edildi

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Çocukların dayısı İsa Muş, "Yeğenim annesini, kız kardeşini, bir de engelli olan küçük kardeşini öldürmüş. Bunalıma girmiş çalışmıyordu. Bunalıma girdi. Her akşam iki paket sigara içiyor sabaha kadar internetle oynuyordu. Önce kimi öldürdüğünü bilmiyoruz. Esra 7-8 aylık yeni gelindi onu da öldürmüş. Esra annesinin bir arka sokağında yaşıyordu. Pazara gelmiş annesini görmek istemiş. Silahı nereden bulmuşsa hepsini öldürmüş. Mutlaka sorunu vardır. Sen kalkıp anneni nasıl öldürürsün. Sen annene değil bir hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş. Ben bunları öldürdüm gelin cenazelerini alın diye. Kendine de sıkmış hastanedeydi. Saat 10.30-11.00'a kadar hastanedeydi ondan sonra o da ölmüş" dedi.

Akrabaları Bedrettin Akdeniz, "İçeri girmeden öncede amcasının oğluna mesaj atmış. Ben annemi ailemi öldüreceğim. Haberiniz olsun diye. Erkek kardeşini annesini sonra pazardan annesini görmeye gelen kız kardeşini de vuruyor. Daha sonra kendi kafasına da sıkıyor. Hastaneye kaldırıldıktan iki saat sonra o da ölüyor" dedi. 4 cenazenin Arnavutköy Taşoluk'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi Son dakika haberi: Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi Otobanda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi Otobanda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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