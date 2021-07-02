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Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri - Son Dakika

Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri

02.07.2021 09:51

Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri Esenyurt Belediyesi, Haziran ayında da tüm birimleri ile hizmetlerine devam etti.

Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Haziran ayında da tüm birimleri ile hizmetlerine devam etti. Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destekler vererek dayanışmayı büyütürken diğer yandan halk sağlığına yönelik çalışmaları artırdı. Bin 478 adet gıda kolisi dağıtarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, bin 181 vatandaşa 'Evde Sağlık' hizmeti verdi.

Bin 478 adet gıda kolisi, 7 bin 512 adet alışveriş kartı

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Haziran ayında ihtiyaç sahibi ailelere bin 478 adet gıda kolisi, 2 bin 411 porsiyon 'Sıcak Yemek' desteği, 639 paket 'Kahvaltılık' yardımı, 7 bin 512 adet 'Alışveriş Kartı', 'Bebek Bezi' ve 'Mama' desteği ile 'Eskart' yardımında bulundu.

Sağlık hizmetleri artarak devam etti

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 569 vatandaşı 'Hasta Nakil Ambulansı', bin 631 kişiyi de 'Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç' hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 181 vatandaşa 'Evde Sağlık', 38 kişiye düzenli olarak 90 seans 'Evde Fizik Tedavi' hizmeti vererek yanlarında oldu. Özel Eğitim Merkezi'nde 56 çocuğa 193 saat 'Dil ve Konuşma Terapisi' eğitimi, 63 çocuğa 183 seans 'Bireysel Eğitim', 7 çocuğa 29 saat 'Oyun Terapileri' ve 30 aileye 82 seans 'Psikolojik Danışmanlık' hizmeti verildi. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 39 vatandaşa 'Evde Temizlik', 50 vatandaşa 'Kişisel Bakım' hizmeti verirken 230 vatandaşa da 'Sağlıklı Beslenme' ve 'Diyet' programı uyguladı. Öte yandan 45 engelli vatandaş Engelli Koordinasyon Merkezi'nde verilen el sanatları, müzik, folklor ve üniversiteye hazırlık kurslarından faydalandı.

İstihdam kapısını ESBİM araladı

Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden olan Esenyurt'ta vatandaşların istihdam edilmesi için çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, iş arayanlar ile işveren firmaları buluşturuyor. Vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Haziran ayı içerisinde bin 377 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

19 bin 520 kilogram mama dağıtıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak hayvanları için 19 bin 520 kilogram mama dağıtımı yaptı. 609 hayvanın tedavisini yapan ekipler; 724 hayvanın aşılamasını, 40 hayvanın ise ameliyatını gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

Yollar yenileniyor, yeşillendirme çalışmaları devam ediyor

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bin 665 ton asfalt, 10 bin 888 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 140 ağaç dikti. 621 çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt'u güzelleştirmeye devam ediyor.

Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri
Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri

Esenyurt Belediyesi, İstihdam, Esenyurt, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta haziran ayı faaliyetleri - Son Dakika


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