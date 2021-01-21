Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak - Son Dakika

Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak

21.01.2021 14:08

Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak Mahalle Afet Gönüllüleri, doğal afetlerde kurtarma çalışmalarını yapabilecek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi başladı.

Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak

Mahalle Afet Gönüllüleri, doğal afetlerde kurtarma çalışmalarını yapabilecek

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi başladı. Proje kapsamında her mahallede 30 kişilik bir ekip oluşturularak, arama ve kurtarma eğitimi verilecek.

Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amirliği'nin hayata geçirdiği, Mahalle Afet Gönüllüleri projesinin başvuruları başladı. İlçedeki 43 mahalleden gönüllülerin yer alacağı projede, 30 kişilik gruplar oluşturularak, AFAD eğitmenleri eşliğinde arama ve kurtarma eğitimi verilecek. Olası bir afet anında ve sonrasında hayat kurtaracak proje için mahallelerde gönüllü tespitleri yapılıyor. 18 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru yapabildiği projede verilen eğitimle, doğal afetlerde profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar, gönüllüler temel arama kurtarma çalışmalarını yapabilecek.

"Amacımız tüm doğal afetlere karşı hazır olmak"

Esenyurt'ta meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlık yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amiri Özgür Subaşı, "Amacımız başta deprem olmak üzere meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak. Belediye bünyesinde, 23 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibimiz mevcut. Doğal afetlerle mücadele etmek için belediyemizin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Projelerimizden biri Mahalle Afet Gönüllüleri projesidir. Her mahallemizde gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibi oluşturarak, gerekli eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak

İlçedeki 43 mahallede, 30 kişilik gruplar halinde arama kurtarma ekibi oluşturacaklarını ifade eden Subaşı, "Öncelikle mahallelerimizde gönüllülerin tespitini yapacağız. Daha sonra, AFAD tarafından yetkilendirilen eğitmenlerimiz aracılığıyla gönüllülerimize temel afet bilinci ve temel arama kurtarma eğitimi vereceğiz. Afet gönüllülerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra olası bir afette profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar temel arama kurtarma işlemi yapabilecekler. Ayrıca mahalle gönüllülerimizin ayrı bir frekans üzerinden kullanabilmesi için telsiz sistemi kurduk" diye konuştu.

Mahalle gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği'nin, telefonunu arayarak veya mail yoluyla başvuruda bulunabilir.

Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak
Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak
Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak
Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak

Esenyurt Belediyesi, Kemal Deniz Bozkurt, Arama Kurtarma, Esenyurt, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt'ta her mahallede 30 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulacak - Son Dakika


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