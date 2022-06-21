Hırsız bu kez kapının zilini çaldı - Son Dakika
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Hırsız bu kez kapının zilini çaldı

21.06.2022 08:57

Esenyurt'ta bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay sonrası bina sakini, "Hırsız zili çalmaz" diyorlardı ama gayet güzel çalıyor" dedi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıs, bir binanın dış kapısında bulunan diyafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız, zil sistemini yerinden sökerek çıkardı. Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkaran şahıs, çaldığı diyafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken, durumu emniyet güçlerine bildirildi. Olayın binada yaşayanlara maliyeti iki bin lira olduğu belirtilirken yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KAPI ZİLİNİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Bina sakini Coşkun Özümit, "Sabah haberimiz yoktu. Çocuklarım bizi kahvaltıya davet etmişti ve ona gittik. Saat 11-12 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var ona baktık. Saat 03.58'de maskeli, şapkalı birisi hemen anahtarı sokuyor ve hemen söküp poşetine koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi bize 'Bugün 3-4 kişi gelip bunlardan alan kişi oldu' dedi. Karakola gittik ve oraya bildirdik. Bakalım inşallah neticesini bekliyoruz" dedi.

"HIRSIZLAR ZİL ÇALMAZ' DİYORLARDI AMA GAYET GÜZEL ÇALIYORLAR"

Özümit, hırsızın bulunmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Apartmana maliyeti iki bin liraya yakın oldu. Artık ne diyelim, boğazından geçmesin, iyi günlerde harcamasın mı diyelim? Alıyor bunu herhalde 300 ile 500 lirasına satıyormuş. İnşallah bulunur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. 'Hırsızlar zil çalmaz' diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın binanın dış kapısına geldiği, bir süre etrafı izledikten sonra tornavida ile diafon sistemini söktükten sonra elindeki poşete koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hırsız bu kez kapının zilini çaldı - Son Dakika

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