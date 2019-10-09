Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hırsız dehşeti: Yaşlı kadını öldürdü
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta hırsız dehşeti: Yaşlı kadını öldürdü

Esenyurt'ta hırsız dehşeti: Yaşlı kadını öldürdü

2 saat önce

Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Esenyurt'ta hırsız dehşeti: Yaşlı kadını öldürdü, System.String[]

Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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