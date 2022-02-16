ESENYURT'TA HIRSIZ MOTOKURYE BU KEZ KEBAPÇININ MOTOSİKLETİNİ ÇALDI - Son Dakika

İşe alındı ikinci siparişinde motosikleti çaldı.

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, daha önce işe başladığı dönercinin motosikletini çalan Kaan Ç., bu defa da yine işe yeni başladığı kebapçının motosikletini çaldı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Daha önce işe başladığı dönercinin motosikletini çalan Kaan Ç., bu sefer Turhan Polat'a ait bir kebapçıda işe başladı. İkinci siparişinde yanına POS cihazını da alan Kaan Ç., yakın mesafe olmasına rağmen motosikletle gitti. Aradan bir süre geçtikten sonra müşteri arayarak siparişinin gelmediğini söyledi. GPS üzerinden motosikletin nerede olduğunu kontrol eden kebapçının sahibi Turhan Polat, aracın Avcılar Parseller Mahallesi'nde bulunan bir tamircide olduğunu gördü. Bunun üzerine tamirciye bir çalışanını gönderdi. Tamirciye giden çalışan motosikleti sordu. Tamirhanenin sahibi de Kaan Ç'nin getirdiği motosikletin gevşeyen aynasını sıktıklarını, ardından da gittiklerini söyledi.

Motosikletinin çalındığını anlayan Turhan Polat, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İKİNCİ SİPARİŞİNDE POS CİHAZI İLE BERABER MOTOSİKLETİ ALIP GÖTÜRDÜ

Yaşanan hırsızlığı anlatan Turhan Polat, Dün saat 11.30 sıralarında bize kurye olarak işe başvuran kişiden, belge istedik. Bize sadece nüfus kayıt örneğinin olduğunu söyledi. Biz de işe aldık. İkinci siparişinde POS cihazı ile motosikleti alıp götürdü. Motosikletimiz o saatten bu yana kayıp. Karakola gidip, şikayetçi olduk. Orada bu kişinin 4 tane daha dosyası olduğunu söylediler dedi.