Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü - Son Dakika
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Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü

05.04.2022 09:56

Esenyurt'ta bir zincir markete dadanan hırsızlar, aynı gün içinde iki markete girdi.

Esenyurt'ta bir zincir markete dadanan hırsızlar, aynı gün içinde iki markete girdi. Sabah erken saatlerde giriş kapısının camını kırarak soygun yapan şahıslar, kasadaki paraları ve sigara dolabını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahatlığı görenleri şaşkına çevirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde bir zincir marketin İstiklal Mahallesi ve Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan şubelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı yöntemle marketi soyan şahıslar, giriş kapılarının camını kırarak içeri girdi. Balıkyolu Mahallesi'ndeki markette alarmın ötmesiyle panikleyen hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı. Ardından ise İstiklal Mahallesi'nde bulunan başka bir markete gelen hırsızlar, burada kasayı boşaltırken sigara dolabını da çalarak kaçtı. Yaşanan o hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü
Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızlar kasadaki paraları çaldı, duvardaki sigara dolabını söktü - Son Dakika


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