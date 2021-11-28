ESENYURT'TA HIRSIZLAR OTOMOBİLLERİN LASTİKLERİNİ ÇALDILAR - Son Dakika

Tekerleklerini çaldıkları otomobilleri taş üzerine oturttular

Haber-Kamera Ahmet YEŞİLMEN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'TA, aynı mahallede bulunan park halindeki 2 otomobilin, gece saatlerinde lastikleri çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Dinç sabah saatlerinde otomobilinin başına gittiğinde lastiklerinin alınıp, aracın taşın üzerine oturtulduğunu gördü. Olayın hırsızlık olduğundan şüphelenen Dinç'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Hemen yan sokakta bulunan bir otomobilden de aynı şekilde hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından aracının başına çağrılan İsrafil Eraslan, otomobilini lastiksizhalde taşa oturtulduğunu görünce şoka uğradı. Otomobil sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

ALTINA TAŞLARI KOYMUŞ, GÖTÜRMÜŞ

Aracının lastikleri çalınan Gökhan Dinç, Gece saat 01.00 gibi aracı buraya park ettim. Sabah 07.30-08.00 gibi geldim. Aracı bu halde buldum. Altına taşları koymuş, götürmüş. Zararımız lastik ve jant olarak 15-20 bin liraya kadar var. Bir de taş koymuşlar. Aracın alt durumunu bilmiyorum. Benim annem engelli zaten. Kadının eli ayağı bu araba. Emek veriyorsunuz, bir ton para harcıyorsunuz, finalde işte böyle bir görüntü? Çok üzgünüz, birkaç yerde daha olmuş dedi.

4'ÜNÜ DE SÖKMÜŞLER

Diğer otomobilin sahibi İsrafil Eraslan ise 'Sabah saatlerinde polisler, bizi aradı. Zaten araçlar kör noktada. Geldik sabah baktık, 4 lastiğin 4'ünü de sökmüşler. Diğer tarafa nasıl girdiler, ona hayret ediyorum. Diğer tarafta da bir araçtan sökmüşler. Diyecek bir şey yok. Yaptıkları ayıp bir şey ifadelerini kullandı.