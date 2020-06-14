ESENYURT'TA HIRSIZLIĞI ARAŞTIRAN POLİS, SAHTE DETERJAN İMALATHANESİNİ ORTAYA ÇIKARDI - Son Dakika

ESENYURT'TA HIRSIZLIĞI ARAŞTIRAN POLİS, SAHTE DETERJAN İMALATHANESİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Esenyurt'ta inşaattan çalınan malzemeler iki ayrı adreste ele geçilirken, eşyaların gizlendiği depoda sahte deterjan üretildiği de belirlendi.
Esenyurt'ta inşaattan çalınan malzemeler iki ayrı adreste ele geçilirken, eşyaların gizlendiği depoda sahte deterjan üretildiği de belirlendi. Olayla ilgili Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ertuğrul Aydoğan'a ait inşaattan yaklaşık 400 bin TL değerinde inşaat ve asansör malzemeleri çalınması üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyerinden çalınan malzemelerin bir bölümünün İstiklal Mahallesi Kavak Sokak'taki bir adreste olduğu belirlenince savcılıktan alınan kararla arama yapıldı. Çalıntı malzemelerin bir bölümü ele geçirilirken, hırsızlık şüphelileri; Suriye uyruklu M.E. (23), A.S. (26) ve M.A (22) yakalandı. Adreste aynı zamanda tanınmış firmalara ait paketlenmeye hazır sahte deterjan, koli ve deterjan kutuları da ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin diğer bölümünün Akşemsettin Mahallesi Fatih Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Suriyeli M.E.'nin aracıyla kaza yapmasının ardından malzemeleri işyerine indirdiğini anlattı. Şüpheliler, emniyete götürülürken polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:51 Kaynak: DHA
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