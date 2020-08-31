Esenyurt'ta hırsızlık için park halindeki otomobili iterek kendilerine yer açtılar - Son Dakika

Esenyurt'ta, lastikçi dükkanına hırsızlık yapmak için gelen kişiler, park halindeki hafif ticari aracı kendi araçları ile iterek yer açtıktan sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki 45 lastiği 10 dakika içinde çaldılar. Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde dükkanın önüne gelen hırsızlar, önce kendi araçlarına yer açabilmek için dükkanın önünde park halinde bulunan hafif aracı iterek kaldırdı. Daha sonra kendi araçları ile kapının önüne yaklaşan hırsızlar, camı kırarak içeri girdi. Dükkan bulunan piyasa değeri toplamda 40 bin liraya yakın 45 adet C tipi kamyon ve kamyonet lastiğini, 10 dakika içinde araçlarına yükleyen hırsızlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hırsızlık anları ise anbean dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"YAKLAŞIK 10 DAKİKA İÇİNDE 45 TANE LASTİĞİ ÇALDILAR"

Dükkan sahibi Özay Yavuz, 10 dakika içinde 45 lastiğin çalındığını ve dükkanda 40 bin liraya yakın zararları olduklarını söyleyerek, "Camı kırıyorlar. 4 tane lastik vardı. Camı kırarak, lastikleri oradan alıyorlar. Önce kapıyı zorluyorlar. Kapıyı açamadığı için camı kırdılar. Camdan girerek özellikle C tip dediğimiz lastikleri seçerek alıp götürmüşler. Değerinin daha yüksek olduğunu bildikleri için alıp götürmüşler. Burada 15'lik dediğimiz lastikleri almıyorlar, özellikle diğer taraftaki kamyonet ve kamyon lastiklerini alıp gidiyorlar. 40 bin liraya yakın bir zararımız var. Yaklaşık 10 dakika içinde 45 lastiği çaldılar" şeklinde konuştu.

"ARACI, KENDİ ARAÇLARI İLE İTELEYEREK YER AÇIYORLAR"Hırsızların, kendilerine yer açabilmek için araçlarıyla, dükkanın önünde park halinde bulunan başka bir aracı iterek kaldırdıklarını ifade eden Yavuz, "Güvenlik kamerası görüntülerinde komşumuzun bir arabası var. Aracı, kendi araçları ile iteleyerek yer açıyorlar. Yer açtıktan sonra da arabanın üzerine çıkıp, camı kırarak içeri giriyorlar. Buradan araç geçtiği için gidiyorlar. Sonra tekrar denemek için geliyorlar. Üçüncü seferde gelip malları alıp gidiyorlar" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIYaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, işyerinin önünde park halindeki hafif ticari aracı iterek kendilerine yer açıyor. Sonrasında ise işyerine girerek lastikleri çalıyor.