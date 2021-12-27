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Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada

27.12.2021 08:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı.

Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada

Önce çaldıklarını döktü, sonra zıplayarak kaçmaya çalıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen bir kişi market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. Hırsızın yakalanma anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saat 18.00'da Esenyurt, Güzelyurt mahallesinde bulunan lüks site de gerçekleşti. İddiaya göre site içinde bulunan marketten hırsızlık yapan genç sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı. Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaçan hırsızın site bariyerlerinden atlarken o esnada kapı önünde duran vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik görevlilerine teslim edildiği görülüyor. Yakalanan şahıs siten güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada

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Esenyurt, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı... O anlar anbean kamerada - Son Dakika
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