Esenyurt'ta Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Çocuk Sokak Ortasında Dövüldü

İstanbul Esenyurt'ta eli sopalı şahıs, daha önce hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir çocuğu sokak ortasında dövdü. Dakikalar boyunca saldırdığı çocuğu yerde sürüklerken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

SOPAYLA DÖVDÜ

Dün 13.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre bir şahıs, kendisinden daha önce hırsızlık yapan çocuğu görünce sopayla saldırdı. Yanında köpeği ile sokakta dolaşan çocuk sopa darbeleriyle neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Uzun süre çocuğu yerde sürükleyen şahıs sopa ile vurmaya devam ederken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

BIÇAK ALIP GERİ DÖNDÜ

Olay sonrasında taraflar dağıldı. Koşarak eve giden çocuk, aldığı bıçak ile eli sopalı şahsın peşine düşerken, alt sokakta şahsı bıçakladığı öğrenildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

"BENİ ÖNCEDEN GASP ETTİ" DEMİŞ

Olaya müdahale ederek çocuğu kurtaran Talip Düzün, "Sokağın aşağısından sopa ile geldi ve elinde köpek olan çocuğa saldırdı. Biz de sesi duyunca dışarıya çıktık. Adam sopa ile çocuğun ağzına, yüzüne vuruyordu. 10 - 15 dakika boyunca çocuğu dövdü, yerlerde sürükledi. Çocuğun ağzı, yüzü kan içerisindeydi. Biz de çocuğa acıdık ve müdahale ederek elinden aldık. Döven adamı tuttum ve 'Neden dövüyorsun' diye sordum. O da 'Beni daha önceden gasp ettiler' dedi. Neden polise bildirmiyorsun diyerek tepki gösterdim. Daha sonrasında olay yerinden uzaklaştılar. Sonrasında duyduk ki dövülen çocuk evden bıçak almış ve kendisini döven adamı bıçaklamış" diyerek yaşanan olayı anlattı.