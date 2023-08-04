Esenyurt'ta Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Çocuk Sokak Ortasında Dövüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Çocuk Sokak Ortasında Dövüldü

04.08.2023 09:39

Esenyurt'ta bir şahıs, daha önce hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir çocuğu sokak ortasında eli sopalı şekilde dövdü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Daha sonra çocuk, aldığı bıçakla şahsı bıçakladı.

İstanbul Esenyurt'ta eli sopalı şahıs, daha önce hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir çocuğu sokak ortasında dövdü. Dakikalar boyunca saldırdığı çocuğu yerde sürüklerken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

SOPAYLA DÖVDÜ

Dün 13.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre bir şahıs, kendisinden daha önce hırsızlık yapan çocuğu görünce sopayla saldırdı. Yanında köpeği ile sokakta dolaşan çocuk sopa darbeleriyle neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Uzun süre çocuğu yerde sürükleyen şahıs sopa ile vurmaya devam ederken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

BIÇAK ALIP GERİ DÖNDÜ

Olay sonrasında taraflar dağıldı. Koşarak eve giden çocuk, aldığı bıçak ile eli sopalı şahsın peşine düşerken, alt sokakta şahsı bıçakladığı öğrenildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

"BENİ ÖNCEDEN GASP ETTİ" DEMİŞ

Olaya müdahale ederek çocuğu kurtaran Talip Düzün, "Sokağın aşağısından sopa ile geldi ve elinde köpek olan çocuğa saldırdı. Biz de sesi duyunca dışarıya çıktık. Adam sopa ile çocuğun ağzına, yüzüne vuruyordu. 10 - 15 dakika boyunca çocuğu dövdü, yerlerde sürükledi. Çocuğun ağzı, yüzü kan içerisindeydi. Biz de çocuğa acıdık ve müdahale ederek elinden aldık. Döven adamı tuttum ve 'Neden dövüyorsun' diye sordum. O da 'Beni daha önceden gasp ettiler' dedi. Neden polise bildirmiyorsun diyerek tepki gösterdim. Daha sonrasında olay yerinden uzaklaştılar. Sonrasında duyduk ki dövülen çocuk evden bıçak almış ve kendisini döven adamı bıçaklamış" diyerek yaşanan olayı anlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Fatih Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Çocuk Sokak Ortasında Dövüldü - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle İşlem Görüyor
10:57 Altının gram fiyatı 1.678 liradan işlem görüyor
10:43 iPhone 8 ve iPhone X'e güncelleme gelmeyecek
10:38 Eylülde 2 iPhone modelinin daha fişi çekiliyor: Güncelleme gelmeyecek, değeri yarı yarıya düşecek
10:37 Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Dolar haftanın son işlem gününde 26,99'dan işlem görüyor
10:27 Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
10:22 Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı
10:20 Yakıtı biten Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur yolda kaldı
10:15 Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 Bin Aracı Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 11:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Çocuk Sokak Ortasında Dövüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement