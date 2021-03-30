Esenyurt'ta hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 17 suçtan kaydı olan şüpheli Saim A. (20), gözaltına alındı.

Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat'ta ilçedeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Esenyurt 'ta evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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