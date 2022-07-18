Son dakika haberleri | Hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne küfretti, ortalık karıştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne küfretti, ortalık karıştı

18.07.2022 09:26

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta hasta almak için seyreden ambulans şoförüne yol üzerindeki bir adam, "Bu kadar hızlı gidilir mi" diye küfür edince ortalık karıştı.

Esenyurt'ta hasta almak için seyreden ambulans şoförüne yol üzerindeki bir adam, "Bu kadar hızlı gidilir mi" diye küfür edince ortalık karıştı. Araçtan inen sinirli sürücü ile şahıs arasındaki kavgayı, vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt Devlet Hastanesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hasta almak için hastaneden çıkan seyir halindeki ambulans, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir aile ile karşılaştı. İddiaya göre şahıslardan biri ambulans sürücüsüne "Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi" diye bağırarak hakaret etti. Bunun üzerine ambulanstan inen şoför ile adam arasında tartışma yaşandı. Kavga kısa sürede büyürken ikiliyi çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdı. Olay sonrası ambulans sürücüsünün karakola giderek şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga anı cep telefonu kamerasında

Olay anı çevredeki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ambulans şoförü ile şahıs arasında yaşanan kavganın çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne küfretti, ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne küfretti, ortalık karıştı - Son Dakika
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