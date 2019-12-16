ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı.

ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI, System.String[]
ESENYURT'ta  hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay  saat 11.30'sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptı. Yangın  olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Aracın yanma anı cep telefonu görüntüsü

-Yanan otobüs

-İtfaiyenin çalışması

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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