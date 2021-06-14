ESENYURT'TA HURDA OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI; KAMYONET VE MİDİBÜS ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

ESENYURT'ta hurda durumdaki otomobilde çıkan yangında, kamyonet ve midibüs zarar gördü. Kamyonet ve midibüsün sahipleri, araçlarını son anda olay yerinden götürerek yanmaktan kurtardı. Esenyurt İstiklal Mahallesi Gümüş Sokak'ta iddiaya göre oyun oynayan çocuklar saat 16.00 sıralarında park halindeki hurda otomobili yaktı. Otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin yanında park halinde bulunan kamyonet ve midibüsün sahipleri ise hemen araçlarını olay yerinden çekerek yanmalarını engelledi. İtfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil tamamen yanarken, kamyon ve midibüste ise hasar meydana geldi. Yangın anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇLARIMIZI ZOR KURTARDIK"

Midibüsün sahibi Birol Torun, "Çocuklar orada park halinde hurda aracı yakmışlar. Çıkan yangında bir tane aracımız orada, bir tane de bu hasar gördü. Araçlarımızı zor kurtardık. Son anda kurtardık. Gelemesem bu da yanıyordu. Komple gidiyordu" dedi.

- İstanbul