ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1)

6 saat önce

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu.

ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1), System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntüler


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
04:01 Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
03:50 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3) - Son Dakika
03:43 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
03:31 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 04:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]