Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti

6 saat önce

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu.

Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti, System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiden Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybederken, sürücü Celal D. yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsü Celal D.'nin kontrolünden çıkarak önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, Celal D.'nin tedavisine devam ediliyor. Öte yandan kamyonet sürücüsü Emre C. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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