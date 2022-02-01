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Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı - Son Dakika

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

01.02.2022 21:44

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, R.K. idaresindeki 34 CVA 709 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Her iki araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı
Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı
Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

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İstanbul, Esenyurt, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı - Son Dakika
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