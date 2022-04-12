İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI

12.04.2022 09:50

? ESENYURT'ta içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, beton bariyere çarptı.

? ESENYURT'ta içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, beton bariyere çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Esenyurt mevki Avcılar Gişeleri'nde meydana geldi. Otoyoldan çıkarak Beylikdüzü istikametine giren 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, gişelerin beton bariyerine çarptı. İçinde yolcu olamayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir gişe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI

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İETT otobüsü Avcılar gişelerinde beton bariyere çarptı İETT otobüsü Avcılar gişelerinde beton bariyere çarptı İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika


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