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Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı - Son Dakika

Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı

28.12.2021 09:18

Meydan savaşı gibi kavga kamerada.

Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, bir kişi de kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Savaş filmlerini aratmayan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi ise kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Savaş filmlerini aratmayan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı
Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı
Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı
Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı

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Esenyurt, kavga, Savaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meydan savaşı gibi kavga kamerada...İki aile arasında kavga çıktı, onlarca kişi birbirine saldırdı - Son Dakika
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