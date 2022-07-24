Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavga kamerada

Esenyurt'ta spotçuluk yapan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1462. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ikinci el eşya alım satımı yapan (spotçuluk) iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya diğer aile üyeleri de karışınca tarafların birbirlerine silahla ateş açması sorucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ailelerin tartıştığı ve bir anda kavga etmeye başladığı görüldü. Daha sonra bir kişinin silahla ateş ettiği görüldü. - İSTANBUL