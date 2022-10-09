Son dakika haberi... İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu... O anlar kamerada

09.10.2022 09:26

Gelen son dakika haberlerine göre İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar konuştu. Sokağa taşan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, aileler sokağa çıktı. Taraflardan bazıları silahla karşı gruba ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, çıkan kavgada herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu... O anlar kamerada - Son Dakika

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