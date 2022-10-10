Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga

10.10.2022 00:57
Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga

Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar konuştu.

Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar konuştu. Sokağa taşan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, aileler sokağa çıktı. Taraflardan bazıları silahla karşı gruba ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, çıkan kavgada herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu görüntüsüne yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga - Son Dakika
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