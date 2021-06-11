Esenyurt'ta iki bina arasındaki hurda deposu alev alev yandı: Kovalarla müdahale ettiler - Son Dakika

Esenyurt'ta iki bina arasındaki hurda deposu alev alev yandı: Kovalarla müdahale ettiler

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İki bina arasındaki depo alev alev yanarken binadaki vatandaşların kovalarla su dökerek yangına müdahale ettiği anlar cep telefonukameraya yansıdı.

Olay, saat 00: 30 sıralarında Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 379.Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki bina arasında bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler bina ve çevresine ulaşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına kova ve hortumlarla su dökerek müdahale ettiler

İtfaiyenin gelmesini beklemeyen bina sakinleri yangının büyüyerek dairelere sıçramasını engellemek için kovalarla su dökerek yangına müdahale etti. Bir diğer bina sakini ise evden su hortumu çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Hurda deposunda ise büyük hasar oluştu.