Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta iki çatı yangını
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iki çatı yangını

Esenyurt'ta iki çatı yangını

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHAEsneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir süre sonra aynı mahallede 4 katlı binanın yine çatısı yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

YARIM SAAT SONRA AYNI MAHALLEDE YİNE ÇATI YANGINI

Aynı mahallede bu sefer 1033. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında da yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta iki çatı yangını

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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