Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı

23.06.2022 09:44
Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı

Esenyurt'ta otomobilini emlakçı dükkanının önüne park eden şahıs, dükkan sahiplerinden olumsuz yanıt alınca iki grup arasında kavga çıktı.

Esenyurt'ta otomobilini emlakçı dükkanının önüne park eden şahıs, dükkan sahiplerinden olumsuz yanıt alınca iki grup arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içindeki emlakçı dükkanının önüne aracını park etmek isteyen sürücü, dükkan sahiplerinin tepkisini çekti. Aracı bulunduğu yerden almasını isteyen iş yeri sahipleri ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ortalık adeta savaş alanına döndü.

Taş ve sopalar havada uçuştu

Kavga sırasında taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sona eren kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı yerde ve hasar gören araçta inceleme yaptı.

Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta araç park etme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, kavgayı ayırmaya çalışan polisin havaya ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL

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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta araç park etme meselesinden çıkan kavgada iki kişi yaralandı Son dakika haberleri | Esenyurt'ta araç park etme meselesinden çıkan kavgada iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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