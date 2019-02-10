Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta İki Grup Arasında Çıkan Kavgaya İlişki Valilikten Açıklama

Esenyurt'ta İki Grup Arasında Çıkan Kavgaya İlişki Valilikten Açıklama

48 dakika önce

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Esenyurt'ta İki Grup Arasında Çıkan Kavgaya İlişki Valilikten Açıklama, System.String[]
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada iddia ediliği gibi olayda ölen kimsenin olmadığı aktarılan açıklamada, 3 vatandaşın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün düğünden çıkanlar ile yoldan geçen bir grup arasında çıkan kavgaya ilişkin İstanbul Valiliğinden gece saatlerine yazılı bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Esenyurt ilçemizdeki bir düğünde 3 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve başta Sinoplular Derneğimiz olmak üzere sağduyulu hemşehrilerimizin işbirliğiyle provokatif girişimler başarısız olmuştur. Yaralanan vatandaşlarımız sevk edildikleri hastanelerde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir" denildi.

"Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, "Buna rağmen; bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiçbir kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etmeye, vatandaşlarımız ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa
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