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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandıİSTANBUL - Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada

Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Esenyurt Koza Mahallesi 1655 Sokakta iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerine karşılaştı. Taraflar bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra yanlarında bulunan silahı çıkaran taraflar çatışmaya başladı. Biri ağır 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir ciple olay yerinden kaçarken, yaralılar arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları ise tarafların birinin Uber ve diğer tarafın ise ticari taksi sahibi olduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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