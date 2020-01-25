Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. - Son Dakika

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.

6 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı., System.String[]

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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