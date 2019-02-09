Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga

Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga

1 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga, System.String[]
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın olduğu bölgede polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:14 Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel
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