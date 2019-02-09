Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga
1 saat önce
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Esenyurt
'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.
Olayın olduğu bölgede polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:14 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor
Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış