Esenyurt'ta iki grup arasında kavga - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

6 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Makas ve cam şişenin kullanıldığı kavga, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kavgaya karışanlardan birinin berber dükkanından aldığı makasla saldırdığı, diğerinin de elindeki cam şişeyi fırlattığı, tarafların bir süre sonra olay yerine polis gelmeden dağıldıkları görülüyor.

Yenikent, Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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