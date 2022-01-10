Esenyurt'ta iki grup arasında kavga - Son Dakika

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup, yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin dış kapısına zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 7 kişi gözaltına alındı.

Valilik açıklaması

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında kavga çıktığı, sonrasında 30-40 kişilik grubun pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle grubun dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.