Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı
55 dakika önce
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga meydan muhaberesini andırdı.
İstanbul Esenyurt
'ta iki grup arasında çıkan kavga
meydan muhaberesini andırdı. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünden çıkanlar ile yoldan geçen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirine saldırdı. Meydan muharebesini andıran görüntüler yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis
olaya müdahale ederek grupları bölgeden uzaklaştırdı. Bölgede polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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