Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. - Son Dakika

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

6 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı., System.String[]

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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