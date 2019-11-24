Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL