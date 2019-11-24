Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
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Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir ciple olay yerinden kaçarken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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