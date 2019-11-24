Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. - Son Dakika

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

6 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir ciple olay yerinden kaçarken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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