Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

03.06.2022 09:47

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri silahını çekerek karşı taraftan başka bir şahsa ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi kolundan yaralanırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevredeki mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak, incelemek üzere emniyete götürdü. Polise ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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