Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga anı kamerada - Son Dakika

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Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga anı kamerada
6 saat önce
ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA (2)
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA (2)
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