Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga anı kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga anı kamerada

6 saat önce

ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA (2)

ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA (2)

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga anı kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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